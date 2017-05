La nouvelle First d'Emirates sera présentée en novembre

La nouvelle Première Classe d'Emirates équipera dans un premier temps les Boeing 777-300ER de la compagnie du Golfe. Elle comptera 6 suites privées en disposition 1-1-1, contre 8 en disposition 1-2-1 actuellement.



En plus d’une First au design repensé, les nouveaux Boeing 777-300ER proposeront également des nouveautés en Classe Économique et Affaires. La compagnie annoncera également dans les prochains mois les destinations vers lesquelles ce nouveau produit sera disponible.



Sir Tim Clark, Président d’Emirates Airline, fait des promesses dignes d'Emirates : “Nos produits et services de toutes les classes font continuellement l’objet d’améliorations et d'optimisations. Ce que découvriront nos clients sur nos 777 en novembre est sans commune mesure. C’est une rénovation en profondeur qui fait franchir un réel cap en termes d’expérience client. L’ensemble des cabines sera d’un design totalement nouveau”.