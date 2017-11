La plate-forme e-colibri adopte le multimodal

"une dizaine pour le moment, mais ce nombre est voué à évoluer"

Afin de proposer une offre de mobilité complète aux entreprises, Mobility Tech Green a revu sa solution e-colibri. Elle propose désormais des services d’autopartage, de covoiturage, de transports en commun et de VTC.Le spécialiste de l’autopartage pour entreprises et collectivités, travaille pour cela avec différents prestataires, assure-t-il. Une dizaine de nouveaux partenaires devraient intégrer le projet chaque trimestre.Mobility Tech Green prévoit en outre de faire évoluer la solution e-Colibri vers cette plateforme multimodale au cas par cas, en fonction des demandes clients. L’entreprise pourra ainsi décider d’y intégrer ses propres prestataires tel un service de nettoyage de véhicules, de convoyage, etc...