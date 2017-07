La recherche d’un nouveau modèle tarifaire

Depuis plusieurs années déjà, les compagnies aériennes utilisent le yield management pour maximiser leurs revenus. Le principe est à la fois simple mais aussi complexe et très opaque. Afin d’écouler au mieux les sièges d’un avion, les compagnies aériennes ont créé une multitude de classes tarifaires dont la disponibilité fluctue selon différents critères.



Pour les travel managers, ces nombreux paramètres rendent très complexe les négociations, le calcul et le suivi de la performance d’un programme Air. De manière plus générale, les voyageurs sont eux confrontés à des tarifs qui varient sans cesse et doutent ainsi de la valeur ajoutée des achats, en recherchant en parallèle leurs billets sur des plateformes loisirs.



Pour les compagnies aériennes, cette stratégie porte ses fruits. En définissant plusieurs niveaux de prix, elles réussissent à remplir en grande partie leurs avions. Ainsi elles sécurisent et maximisent leurs revenus. Elles peuvent ainsi se concentrer sur leurs services additionnels et leurs investissements.



La même stratégie est aussi appliquée par les hôteliers et dans le ferroviaire. À n’en pas doute,r cette réflexion sur le cœur du business model et du revenue management s’opère également chez d’autres acteurs du travel.