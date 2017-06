La renaissance de l'hôtel Manzana, un 5 étoiles à Cuba

Le Gran Hotel Manzana Kempinski La Habana, premier hôtel de luxe cinq étoiles de Cuba, a ouvert officiellement ses portes ce mercredi aux clients. Idéalement situé au cœur de la Vieille Havane, site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'hôtel comporte 246 chambres et suites, six restaurants et bars, un spa de classe mondiale et des installations de bien-être, ainsi qu'une vue panoramique sur le centre-ville historique. Gran Hotel Manzana Kempinski La Habana marque un retour des Kempinski Hotels dans la région des Amériques et rehaussera les attentes relatives aux hôtels de luxe de style européen à La Havane. Voisin de nombreux sites historiques, agrémenté d'espaces verts et riche de culture, le nouvel hôtel devrait redonner à Manzana de Gómez son ancienne gloire, c'est-àdire le lieu incontournable de la capitale de Cuba.Le Gran Hotel Manzana Kempinski La Habana est une renaissance de l'ancien site Manzana de Gómez, riche d'une histoire datant de plus de 200 ans. La construction sur l'immeuble d'origine a débuté en 1890, mais il a fallu 28 ans pour arriver aux six étages actuels. Manzana de Gómez est devenu la première galerie marchande de style européen à Cuba, et par la suite, il a abrité les bureaux du gouvernement et même des écoles dans les étages supérieurs. Aujourd'hui, le Gran Hotel Manzana Kempinski La Habana ouvre dans la Vieille Havane, en revendiquant sa position de pôle social dans le centre de la ville.Les chambres et les suites vont de 38 mètres carrés pour les Chambres Patio, à 150 mètres carrés pour la Suite Présidentielle. Les chambres comportent de hauts plafonds de 6,5 mètres, un mobilier contemporain et de grandes fenêtres ou portes-fenêtres dans de nombreuses chambres, parfaites pour admirer le patio et la vue sur la ville.Les clients peuvent profiter de leur petit-déjeuner à Confluencias le matin, et du traditionnel thé de l'après-midi, servi avec des pâtisseries à peine sorties du four, dans le salon El Arsenal à l'atmosphère intime. Le salon Evocación Tobacco offre une expérience cubaine authentique avec sa sélection des meilleurs rhums, cigares et spiritueux, tandis que le bar Constante est le lieu idéal pour siroter des daïquiris tout en surplombant le célèbre bar El Floridita. Pour déguster des fruits de mer frais agrémentés d'une touche latine, il n'y a pas mieux que le restaurant panoramique San Cristóbal, avec ses magnifiques chaises dotées de broderies et ses fenêtres s'élançant du sol au plafond. Les clients peuvent finir la soirée en profitant des meilleures vues de la Vieille Havane au bar et à la terrasse avec piscine El Surtidor, tout en savourant des tapas d'inspiration hispanique et des cocktails locaux.Le Spa Albear by Resense offre aux clients 1 000 mètres carrés dédiés au bien-être grâce à ses 8 salles de soins, son espace de baignade thermale inspiré par la culture européenne des bains, son gymnase à la fine pointe de la technologie ainsi que sa spectaculaire piscine à débordement donnant sur la Vieille Havane.Calle San Rafael (entre Monserrate y Zulueta), La Habana Vieja10100 HavanaCubaTél.: +53 786 99100