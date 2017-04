La sécurité des 3 aéroports de la capitale confiée à la Préfecture de police de Paris

Un préfet spécial, "délégué à la sécurité et la sûreté des aéroports" était jusqu'ici compétent sur les aéroports de Roissy-Charles et du Bourget, prend également en charge l’aéroport d’Orly. Ce nouveau préfet, François Mainsard, a pris ses fonctions fin mars, et selon le décret publié jeudi au Journal Officiel, il est maintenant rattaché au préfet de police de Paris et non plus aux préfets de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.



Une première réforme avait eu lieu en juillet dernier à Roissy avec la création d'une cellule de renseignement, dotée d'une trentaine de membres issus pour la plupart de la Direction du renseignement de la préfecture de police de Paris. " Avant, nous étions sur une logique de territoire, maintenant nous sommes sur une logique de missions ", a expliqué à l'AFP une source à la préfecture de police de Paris.