La solution FleetWave de Chevin se fait plus internationale

Les nouvelles fonctionnalités étendues de FleetWave permettent de gérer et d’afficher plusieurs devises étrangères de multiples façons selon les configurations de l'utilisateur ou du système. Cette capacité est particulièrement utile lorsque les transactions, telles que les achats de carburant, sont effectuées et enregistrées dans plusieurs devises. Par exemple, les utilisateurs peuvent maintenant afficher les opérations réalisées dans leur monnaie d'origine, convertir les transactions en une seule devise en fonction des paramètres personnels ou utiliser une seule devise de reporting global.La fonction multi-devises de FleetWave dispose également d’une connexion temps réel aux flux bancaires des taux de change et tient compte des taxes et taux d’impositions locaux.La solution web de gestion de flotte de Chevin donne également la possibilité d’éditer et de gérer des labels CO2 en fonction de critères d’économie de carburant personnalisables. Utilisé pour identifier puis hiérarchiser les niveaux de pollution des véhicules de la flotte, le label CO2 peut être configuré avec des valeurs spécifiques par région, des couleurs et des valeurs par défaut pour fournir des définitions plus détaillées.Un support multilingue est également proposé. Grâce à ses options multilingues et la possibilité de paramétrer automatiquement les options de langue et de système métrique en fonction des différents utilisateurs, le logiciel élimine le besoin de traduction manuelle.