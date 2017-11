La tour Pleyel de Saint Denis va devenir un Business "Resort"

"D’une taille encore rare à Paris et en Île-de-France, Paris Pleyel, qui accueillera l’un des plus grands établissements hôteliers de France, matérialisera une offre diversifiée au sein d’un quartier déjà mixte, alliant programmes de bureaux, commerces de proximité, logements et grands équipements structurants. À 13 minutes en métro de la gare Saint-Lazare, nous visons tant une clientèle d’affaires que touristique"

La Tour Pleyel va amorcer une métamorphose importante pour devenir un "business resort". Elle accueillera deux hôtels totalisant 680 chambres. Un établissement de catégorie supérieure (3*) occupera ainsi du 1er au 24e étage tandis qu'un 4 étoiles s'installera du 25e au 37e étage. Les clients pourront également trouver des espaces de restauration, de sport, un SPA et une piscine au sommet de l'immeuble de Saint-Denis., explique Boris Litty, Directeur Délégué de Financière des Quatre Rives (FQR).En plus de la transformation de la tour en hôtel, le projet prévoit également la réalisation d’un immeuble de six étages, et d’un autre de dix-sept étages sur pilotis au-dessus d’un espace multimodal. Ce dernier abritera une salle multi-usages (expositions, conférences, etc.) de 1 900 m² pouvant accueillir de 600 à 2 500 personnes, des salles de commission de 600 m² ainsi qu'un amphithéâtre d’une capacité de 600 places.La Tour Pleyel est actuellement desservie par la ligne 13 du métro. Les voyageurs d'affaires pourront à terme aussi accéder au futur complexe immobilier par 4 lignes du Grand Paris Express (lignes 14, 15, 16 et 17).Selon les prévisions, le projet sera livré en 2022.