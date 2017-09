La voiture est le transport n°1 pour se rendre à l'aéroport

Le véhicule personnel reste le moyen de transport préféré de 43% des personnes interrogées par Harris Interactive pour Ector lorsqu’elles doivent se rendre à l'aéroport. Seuls 8% des sondés font appel à des services de taxi ou de VTC. 22% demandent à un proche de les accompagner tandis que 25% font le choix des transports en commun.Les Français se disent insatisfaits de l'accessibilité des aéroports et grincent aussi des dents face aux solutions de stationnement. Une grande majorité des personnes interrogées estiment que les offres de parkings y sont "chères" (94%) voire "très chères" (53%).Par ailleurs, il ressort que près de 2 personnes sur 3 se rendent à l'aéroport moins de 2 heures avant le départ de leur départ, et même avec moins d’une heure d’avance dans 20% des cas. A contrario, 35% arrivent plus de 2 heures avant leur vol : on retrouve ici davantage de personnes âgées et de voyageurs utilisant les transports en commun ou fréquentant un aéroport moins d’une fois par an.