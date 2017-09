Las Vegas, pour découvrir l'Ouest américain

On the road again

Trop chaud ? Pour les visiteurs qui préfèrent rester au frais et observer la nature depuis leur véhicule, certains sites comme Red Rock Canyon sont accessibles en voiture. En route pour un pique-nique à Spring Mountains Ranch State Park, qui offre un panorama sur les falaises Wilson, promettant des photos exceptionnelles.



S’envoyer en l’air en mode VIP

Qui n’a jamais rêvé de visiter le Grand Canyon ? Large de 20km et profond de 1,6 km, cet emblème du Far West connu dans le monde entier s’étend sur 450 km du Nord de l’Arizona au Sud du Nevada. Pour une vue imprenable et impressionnante, des survols en avions et en hélicoptère emmèneront les visiteurs au 7e ciel. A partir de 200€, les visiteurs peuvent survoler cette gorge impressionnante avec les compagnies Papillon, Sundance ou Maverick.



Faire sa plus belle photo Instagram sur le Lac Mead

Pour découvrir les impressionnantes criques, canyons inondés et plages désertes qui font la richesse du Lac Mead, il faudra prendre un bateau. Excursion idéale pour tous les visiteurs qui veulent apprécier le bleu de l’eau avec les montagnes du Sud du Nevada en toile de fond. Et pourquoi pas piquer une tête dans ces paradis inaccessibles ? Trois des quatre écosystèmes désertiques de l'Amérique - le Mojave, le Grand bassin et les déserts de Sonoran - se rencontrent dans le lac Mead, une visite étonnante.