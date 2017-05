Lauriers 2017 du Voyage d’Affaires, à vos dossiers !

Cette catégorie a pour but de récompenser la meilleure compagnie aérienne qui opère en France sans restriction de nationalité d'origine. La compagnie peut mettre l'accent sur des services ou une classe de voyage particulière.



Dans cette catégorie seront pris en compte :

- La ponctualité et le respect des horaires

- Les possibilités d'enregistrement en ligne

- La qualité de l'embarquement

- la qualité de l'accueil téléphonique dédié

- L'accueil à bord et le suivi du service

- La qualité des sièges dans la classe proposée, de l'espacement entre les sièges, des équipements de confort associés au siège de la classe concernée

- La présence d'éléments qui facilitent le travail des voyageurs (prises électriques, repose pied, prise USB, accès internet, téléphone)



Ce prix est soumis au vote du grand public du 4 au 22 septembre 2017