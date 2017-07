Lauriers 2017 du Voyage d’Affaires, gagnez une campagne de com' sur DéplacementsPros

Le Grand prix Thalys du Voyage d’Affaires, devenu au fil du temps, la plus prestigieuse récompense du secteur sera, cette année encore, décerné par un jury d’acheteurs du domaine. Une occasion idéale pour faire connaître son savoir faire. Autre bonne nouvelle,. Autre point important : la participation est totalement gratuite.Quatre catégories sont en lice cette année: le Grand Prix Thalys 2017 du voyage d'affaires, le Prix Amadeus du Professionnel de l'année, Le Laurier d'Or de la compagnie aérienne et le Laurier d'Or de la meilleure innovation ou du meilleur service 2017 au voyageur d'affaires. Plus une, une création 2017, le Laurier d'avenir , réservé aux startups au service du voyage d'affaires.Le vote public débutera le lundi 4 septembre 2017 à 9h00 jusqu’au vendredi 22 septembre 2017 à minuit.Enfin, notez sur vos tablettes que la remise des prix aura lieu le Mercredi 27 septembre 2017 à 17h en salle Agora, dans le cadre du Salon IFTM Top Resa, Porte de Versailles à Paris.