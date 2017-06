Lauriers 2017 du voyage d’Affaires: toutes les réponses aux questions que vous vous posez !

Nous avons choisi volontairement de vous proposer un dossier particulièrement simple à remplir. Outre les données administratives de votre entreprise, accompagné du nom de la personne en charge du dossier, nous vous demandons deux documents essentiels à la bonne compréhension de votre participation :



- Une présentation rapide de votre entreprise. En quelques lignes, et pour permettre au jury de mieux vous connaître, il vous faut nous expliquer ce que vous faites, dans quel univers vous intervenez et quels sont les services que vous apportez aux acheteurs ou aux voyageurs d’affaires. Ce document peut-être en word ou en PDF. Il peut être accompagné d’une plaquette commerciale dans les mêmes formats.



- Le second document doit vous permettre de développer la réalisation ou le service que vous voulez voir récompenser. Cela peut être une nouveauté apportée pendant l’année 2007 2017, un contrat commercial ou technologique particulièrement novateur en matière de déploiement et/ou d’intégration de solutions ou plus simplement la mise en place d’un nouveau service.

Le texte n’a pas de longueur maximum ou minimum imposée. Nous pensons cependant qu’il est raisonnable de ne pas dépasser trois pages dactylographiées. Très souvent une photo, une vue d’écran ou un lien Internet sont bien plus parlants que des mots.



Vous l’aurez compris, un ou plusieurs liens Internet (maximum cinq) ainsi que des photos (maximum cinq) ou des vidéos (maximum cinq) peuvent être joints au dossier. Pour les photos, la taille des images est limitée à 2 Go. Pour les vidéos la taille maximum des fichiers ne devra pas dépasser250 M