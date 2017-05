Lauriers 2017 : un Laurier d’avenir pour les startups

Dans leur édition 2017, les Lauriers du voyage d’affaires ne voulaient pas rester indifférents à cette révolution d’autant que cette opération est sensibilisée depuis 2010 à l’innovation !Dans le cadre des Journées Internationales du Voyage d’Affaires, DeplacementsPros crée avec le cabinet d'études EPSA et l’IFTM et les partenaires des Lauriers du voyage d’affaires, Amadeus et Thalys, un Laurier d'Avenir qui consacrera la startup qui aura su convaincre un panel d'experts, d'acheteurs et de travel managers... Seule obligation : le voyageur d’affaires devra être au centre des préoccupations de celles et ceux qui convoiteront ce Laurier d’Avenir.Nous lançons donc un appel à candidatures et toutes les initiatives sont les bienvenues.Ce Laurier d’avenir sera remis dans le cadre des Lauriers du Voyage d’affaires par Georges Rudas (Président Directeur Général France d’Amadeus) et Bruno Dierickx (Chief Commercial Officer Thalys).Pour participer, merci de nous envoyer un dossier de candidature qui présente votre solution, votre modèle économique, les avantages pour les entreprises et le voyageur ainsi qu'une lettre de motivation d'ici au 16/6/17 à l'adresse laurierdavenir@lldva.com 5 projets seront retenus et les candidats viendront les présenter devant un jury d’acheteurs et de voyageurs le mercredi 27 septembre 2017 dès 10 heures. La remise du prix se fera le jour même à 17h, dans le cadre des Lauriers du Voyage d’Affaires, en salle Agora.