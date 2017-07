Le 14 juillet vu du ciel

photocall

A l’occasion de la Fête Nationale, l’Observatoire Panoramique de la Tour Montparnasse propose pour la première fois une soirée exceptionnelle combinant visite panoramique, concert et meilleure vue sur le feu d’artifice, à 210 m d’altitude. Les portes ne s'ouvriront que pour 400 privilégiés, qui offriront la plus belle vue de Paris à 360° ce soir-là sur le feu d’artifice tiré depuis la Tour Eiffel. Perché à 210m de haut, c’est le spot idéal pour admirer le spectacle annuel du 14 juillet. Et pour tous ceux qui n’auront pas la chance de venir vivre cette expérience unique, les images seront également retransmises en live sur la page Facebook Les deux niveaux de la visite panoramique seront entièrement privatisés pour l’événement :- Au 56ème étage, en intérieur, (re)découvrez la visite panoramique décorée aux couleurs de la France. Unvous permettra d’immortaliser et de partager vos meilleurs moments de la soirée.- Sur la terrasse panoramique, au 59ème étage, c’est le DJ et producteur français Michael Canitrot, créateur des soirées « So Happy in Paris », qui vous fera vibrer au rythme du feu d’artifice. Après les plus beaux clubs d’Ibiza, de Tokyo, de Rio de Janeiro, ou encore la pyramide du Louvre pour la victoire présidentielle, c’est à 210m de haut, qu’il mixera en live pour faire danser les parisiens avec un set spécialement imaginé pour l’occasion.Le programme complet du 14 juillet à Paris est disponible sur la page dédiée du site de l'Office de Tourisme de la capitaleDate : 14 juillet 2017Horaires : de 20h à 00hTarif : 35€ par personne. Billets disponibles uniquement en ligne.Lien de l’événement Facebook Achat limité à 4 billets par personne, dans la limite des places disponibles.La terrasse panoramique n’est accessible qu’à pied, via un escalier. Boissons et collations en vente sur place.