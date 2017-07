Le 9Hotel de Lisbonne se dote d'un espace réunion

Le 9Hotel Mercy propose à ses clients en plein cœur du centre historique de Lisbonne, 47 chambres et également désormais un espace de réunion. Ce lieu peut accueillir jusqu'à 16 personnes. En outre, les séances de travail pourront ici se poursuivre sur le rooftop ensoleillé de l’édifice.Comme tous les établissements de l'enseigne, l'adresse portugaise met à la disposition de ses hôtes, le wifi gratuit ainsi que des imprimantes et ordinateurs. De plus, chaque hôtel abrite un honesty bar, le "9Bar" qui sert une sélection de boissons chaudes et froides.La réservation des espaces de réunion se fait directement auprès de la réception de chaque établissement.Rua da Misericórdia 761200-273 Lisbonne -Tel : +351 (0) 21 2481 480Mail : info@le9hotel-mercy.com