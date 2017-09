Le Bénin veut mettre en place un e-visa pour 2018

Le gouvernement du Bénin souhaite simplifier les formalités d'entrée dans le pays. Le ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération, Aurélien Agbénonci, a annoncé lors de la rentrée diplomatique 2017/18 qui a eu lieu le 18 septembre, qu'un système de délivrance d'e-Visa devrait être en place pour le 1er janvier 2018.



Les services techniques du pays planchent sur le projet et seraient sur le terrain afin d'installer les différentes plates-formes d'accueil des touristes. En effet, les frais de ce futur e-Visa seront à régler à l'arrivée au Bénin, et non en ligne comme c'est généralement le cas.



Les détails (pays éligibles, coût sur place, types de visas, formalités,...) seront précisés ultérieurement.