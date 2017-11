Le Boma, une adresse "lifestyle" à Strasbourg

La boma, en Afrique, désigne un espace clôturé de palissades protégeant ses habitants des animaux sauvages. On s’y retrouve autour du feu, pour manger, échanger, danser en toute convivialité. C'est cette atmosphère privilégiée que veulent faire vivre les propriétaires de l'hôtel, adossés par le groupe hôtelier Sogeho. Plus qu’un hôtel, l'établissement propose Bistro, Bar, Shop, Salle de fitness et Salle de réunion.



Le Boma comporte 103 chambres sur 6 étages, toutes plongées dans une ambiance ethnique chic, inspirée notamment des photos graphiques de la mode africaine. En catégorie Cool, Extra, Top ou Waouh, la chambre Boma offre une literie haut de gamme Simmons créé pour l’hôtel, une couette Hefel en Tencel, fibre naturelle et écologique et un oreiller végétal Dodo à mémoire de forme. Il y a aussi des produits d’accueil à l’huile d’olive Bio by Fragonard, un business corner et le Wifi Premium offert, un espace Fitness et des garages fermés permettent d'y déposer voitures ou vélos.