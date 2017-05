Le CTO Monde d'Egencia s’installe à Paris

"Afin de continuer à croître dans les régions stratégiques, il est important d’y relocaliser les acteurs clés de l’entreprise. Ma proximité avec les équipes de développement d'Egencia en France nous aidera à attirer des talents hors des États-Unis, ce qui, en contrepartie, contribuera à notre succès mondial. En déménageant à Paris, je pourrais avoir plus de contacts avec les équipes sur place et, espérons-le, être encore plus efficace quelles que soient les régions"

"l’entreprise mondiale la plus centrée sur le voyage d’affaires".

"Chez Egencia, il n'y a que deux niveaux de hiérarchie en dessous de la direction technologique – manager d’équipes et chef de projet fonctionnel. Nous encourageons cette structure pour responsabiliser les collaborateurs et leur donner une autonomie totale dans leur travail. Et cela fonctionne. Mais cela signifie aussi que le rôle de chacun devient essentiel au succès d'Egencia. Mon déménagement à Paris aidera à soutenir à temps plein toutes les équipes dans le monde"

Y a t-il un rapport de cause à effet avec le départ de Jérôme Fouque , patron France d'Egencia ? En tous cas le directeur de la technologie Monde (CTO) d'Egencia, Alex Kaluzny, va s'installer à Paris. Il était auparavant basé à Bellevue, à Washington, où siègent le groupe Expedia ainsi qu’une importante équipe de développement d’Egencia. Son déménagement en Europe s’explique, selon la parole officielle, par la croissance des équipes de développement et de la technologie en dehors des USA, dont le rythme de croissance a été le double de celui des équipes aux Etats-Unis., explique Alex Kaluzny, CTO à Egencia.En 2016, les revenus d'Egencia ont progressé de 16% pour atteindre 462 millions de dollars. En octobre dernier, la société de voyages d'affaires a annoncé une nouvelle organisation pour soutenir son ambition d'êtreL’installation d’Alex Kaluzny en Europe va de pair avec cette réorganisation globale., explique t-il.