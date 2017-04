Le Dreamliner d'Air France à Bordeaux dessert le Vinexpo de Bordeaux

En plus de cet affretement spécial et en raison de l'importante fréquentation attendue pendant ce salon, organisé du 18 au 21 juin, le transporteur affrétera deux vols supplémentaires en Airbus A319 les 20 et 21 juin 2017. Pas moins de 48 000 visiteurs professionnels de plus de 150 pays sont attendus pendant cette 19ème édition de l’événement de la filière vin et spiritueux



Horaires des vols effectués (en heure locale) le 16 et le 17 juin 2017, pour l'ouverture de Vinexpo Bordeaux, à bord du Boeing 787 d'Air France :

AF 7620 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 7h35, arrivée à Bordeaux à 8h50 ;

AF 7625 : départ de Bordeaux à 10h40, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 12h00.



Pour la fermeture du salon, Air France affrètera deux vols supplémentaires en Airbus A319 les 20 et 21 juin 2017 :

AF 4155 : départ de Bordeaux à 11h35, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 12h55 ;

AF 4154 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 09h30, arrivée à Bordeaux à 10h45.