Le Droit à la Déconnexion, une mesure virtuelle ou un vœu pieux?

La matrice comprend donc quatre zones :



UI : activités importantes et urgentes, à exécuter immédiatement et soi-même

NUI : activités importantes mais peu urgentes, tâches à planifier et exécuter soi-même

UNI: activités urgentes mais peu importantes, tâches à déléguer rapidement

NUNI : activités peu urgentes et peu importantes, tâches inutiles à abandonner



Idéalement, il incombe au manager de veiller à la déconnexion de son équipe et par conséquent de filtrer lui-même la pression auquel il est soumis pour " démontrer son engagement permanent et indéfectible ". Cela pourrait passer par une attitude exemplaire dans l'utilisation des outils numériques, à commencer par désactiver la fonction "répondre à tous" et utiliser le mode "envoi différé" pour des e-mails non urgents. Des règles de savoir vivre, de courtoisie et de bon sens qui pourraient être utilement rappelées dans une charte.