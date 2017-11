Le Four Seasons Tunis ouvrira en décembre

Four Seasons Hotel Tunis disposera de 203 chambres dont 35 suites. La plupart d'entre elles offrent une vue sur la mer. Le 5 étoiles abritera quatre restaurants, dont un restaurant bar - grill méditerranéen en bord de mer. Le Spa proposera des rituels traditionnels comme des soins à la pointe de la technologie, une piscine intérieure dans un style "Rome antique" et une piscine extérieure située au cœur d’un jardin luxuriant. Le wifi sera gratuit dans l'ensemble de l'établissement.De plus, l'hôtel proposera aux entreprises 1 550 m² d’espaces de conférences et réunions.A l’occasion de l’ouverture officielle en décembre 2017, le Four Seasons Hotel Tunis propose deux offres jusqu’au mois de mars 2018:- une Offre d’ouverture avec une réduction de 20% sur toutes les catégories de chambre, soit un tarif à partir de 205€ la nuit pour deux personnes- le forfait Stay Longer, proposant une troisième nuit gratuite pour deux nuits consécutives réservées dans certaines suites, à partir de 348€ par nuit en moyenne pour trois nuitsZone Touristique Cap Gammarth1057 La MarsaTunisieTel. (216) 3126 0000