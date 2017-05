Le Groupe ADP va vendre 80% de sa filiale Hub Safe

Le gestionnaire des aéroports parisiens souhaite ainsi confier le contrôle de cette société à "un partenaire qui placerait les métiers de la sûreté aéroportuaire au cœur de sa stratégie et qui pourrait renforcer son expertise ainsi que ses moyens techniques et financiers afin de conforter son développement et sa pérennité" .



Le projet de cession prévoira le maintien en vigueur des contrats actuels passés entre ADP et Hub Safe, contrats qui perdureront jusqu'à leurs termes. Sur cette base, le Groupe ADP va étudier, dans le cadre de ces négociations exclusives avec Samsic, les conditions aux termes desquelles une telle cession serait possible.



ADP précise dans son communiqué : "En toute hypothèse, ce projet ne pourra être mis en œuvre qu'à l'issue de l'information-consultation des instances représentatives du personnel compétentes, sous réserve de la finalisation d'accords définitifs satisfaisants pour les parties, et de l'obtention des autorisations préalables nécessaires à l'opération, en ce compris notamment l'autorisation du Ministre chargé de l'Économie conformément à l'ordonnance n°2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, ainsi que de l'autorisation de l'Autorité de la Concurrence en matière de contrôle des concentrations" .



Créée en Bretagne en 1986, Samsic est une entreprise familiale devenue un groupe spécialiste du service aux entreprises en Europe, dans le domaine de la propreté, de la sécurité et des ressources humaines. D'un chiffre d'affaires d'1,5 milliard d'euros, elle emploie plus de 70 000 personnes.