Le Japan Convention Bureau se fait plus MICE à Paris

Le Japan Convention Bureau - division de l’Office National du Tourisme Japonais (JNTO) – a ouvert son cinquième poste MICE à Paris en avril dernier. Aurélien Bandini est le chargé de promotion MICE et représentant du JNTO en France. Il sera le principal point de contact pour les organisateurs d’événements établis en France, à Monaco, en Belgique et au Luxembourg.A partir de ce mois de septembre 2017, plusieurs actions de promotion seront organisées pour mettre en lumière les nombreux attraits MICE de la destination. Parmi ces actions, des sessions de formation, des événements mais également des éductours pour permettre aux organisateurs d’événements d’apprécier et de découvrir toutes les possibilités que le Japon propose pour les congrès, séminaires et incentives.Contact : Aurélien Bandini – bandini@tourisme-japon.fr