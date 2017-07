Le MarketPlace for Meeting Planner donne rendez-vous au MICE à Marseille

"Invités, ils bénéficient durant ces 2 jours du meilleur accueil et d’un accompagnement constant leur permettant de pouvoir se concentrer pleinement sur les rencontres avec les prestataires/lieux".

Le MarketPlace for Meeting Planner propose pendant deux jours de mettre en relation des donneurs d’ordre et des fournisseurs événementiels de manière originale. Dans ce salon, ce sont les acheteurs qui reçoivent, sur rendez-vous, les prestataires et les gestionnaires de lieux.Chaque prestataire/lieu dispose alors de 30 minutes pour présenter son expertise et son savoir-faire de façon à pouvoir répondre de façon très concrète aux recherches de l’acheteur.Ce format est basé sur un système de rendez-vous one-to-one, pris en amont via une plate-forme digitale automatisée. L’acheteur a un accès direct à l’information qui l’intéresse en rencontrant les prestataires/lieux dont il a besoin dans l'exercice de sa fonction ou d'une mission.Sélectionnés sur la base de fichiers qualifiés régulièrement mis à jour, ils seront au nombre de 120 sur cette nouvelle édition, soit une augmentation de près de 40% par rapport à l’an passé. Le salon MP2 ajoute