Le Mice à l'honneur en Vendée

Vendée Tourisme est la structure dédiée pour structurer la filière tourisme d'affaires et mettre en place une organisation lisible en Vendée. C'est dans ce sens que la rubrique internet Séminaires et Tourisme d'Affaires en Vendée a été entièrement relookée afin de mieux valoriser les acteurs de la filière en leur offrant un espace dédié entièrement personnalisable. Divisé en 6 sous-rubriques, ce nouvel espace met en avant : les atouts de la Vendée, les hébergements avec lieux de réception, les agences évènementielles, les espaces évènementiels, les sites et activités de loisirs ainsi que les services proposés par Vendée Tourisme aux entreprises pour l'organisation de leurs évènements.Chaque membre dispose désormais d'une page personnalisable présentant ses services et ses caractéristiques. Chaque rubrique est illustrée d'un diaporama photos et il est aussi possible d'afficher une vidéo de présentation. De quoi donner envie de découvrir la Vendée sous un autre jour, en dehors de la période de loisirs.