Le Novotel Lyon Gerland Musée des Confluences invite à les entreprises à faire "comme à la maison"

"afin de rendre les réunions plus chaleureuses, moins formelles et d’inciter au partage et à l’échange".

Le Novotel Lyon Gerland Musée des Confluences a souhaité casser les codes de l’offre Meeting & Convention existante en proposant un espace unique et informel, à la fois élégant et moderne, loin des salles de réunions habituelles.Avec la chaleur de son parquet en bois massif et le peps de ses couleurs vitaminées, le N’Loft d'une capacité de 35 personnes a été pensé comme un lieu de vie cocooning. Les habituelles tables et chaises ont été remplacées par des fauteuils, des coussins et des tabourets hauts,Lors de la pause, les participants peuvent se rendre sur La mezzanine. Elle abrite de nombreux poufs et promet un moment de détente, une borne d’arcade et ses 650 jeux mythiques (Pacman, Sonic, Street fighter…) ou encore une borne de réalité virtuelle PlayStation.Totalement ouverte, ou bien fermée par une verrière esprit atelier d’artiste, la cuisine accentue la convivialité offerte par le N’Loft. Le chef à domicile y prépare tapas et plats à partager, des repas gourmands, conviviaux et élaborés à partir de produits frais locaux et de saison. Il est également possible d’y organiser des cours de cuisine.Le soir venu, pour accompagner l’apéritif préparé ensemble pendant le cours de cuisine, le N’Loft passe en mode afterwork, dans une ambiance lounge feutrée.Le N’Loft se situe dans un espace à part appelé "L’appart" où l’on retrouve également deux salons de 33m² ainsi qu’un salon de 18m². Ainsi, ceux qui le souhaitent pourront personnaliser leur espace et disposer, selon leurs besoins, d’une plus grande surface.70 avenue LeclercLyon CEDEX 0769363 Lyon - FRANCETel : (+33)4/72711111 - Fax (+33)4/72711100Email : H0736@accor.com