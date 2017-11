Le Paris Convention Centre se dévoile

"Paris Convention Centre constituera une pièce maîtresse dans l’attractivité du Grand Paris et de la région Île-de-France. Il fallait rénover, réinventer ce site, lui donner une nouvelle identité pour renforcer la place de leader de l'Île-de-France dans cette filière d'excellence des rencontres et événements d'affaires qui génère chaque année 5,5 milliards de retombées économiques pour le territoire et plus de 20 milliards € de CA pour les entreprises exposantes. Sans aucun financement public, c’est le Grand Paris des congrès et salons qui se développe à Paris Expo Porte de Versailles"

"Paris Convention Centre a pour objectif d’accueillir 75 événements ces 5 prochaines années, dont 55 congrès - 15 sont déjà signés. Ce nouvel espace renforce le rayonnement et le dynamisme de la capitale sur la scène internationale : Paris confortera ainsi sa place de leader mondial du tourisme d'affaire"

Le Paris Convention Centre a été pensé pour être complémentaire du Palais des Congrès de Paris et recevoir les grands congrès mondiaux.L'espace dispose de la plus grande salle plénière d'Europe avec ses 5 200 places assises. Ce nouvel espace, connecté à 44 000 m² d’exposition, est équipé d’un toit ajouré, permettant d’assister à des conférences avec une lumière du jour naturelle.Par ailleurs, toutes les salles de conférence sont pré-équipées d’enceintes modernes, intelligentes et adaptatives permettant la diffusion d’un son d’une grande qualité pour le confort acoustique des participants. Les salles de l’atrium sont également dotées de mobiliers connectés et d’équipements audiovisuels ultra-modernes., Didier Kling, Président de la Chambre de commerce et d’industrie Paris Ile-de-France, ajoute Michel Dessolain, Directeur général de Viparis