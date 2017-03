Le Tube de Londres menacé par une grève

Selon le syndicat britannique RMT, l'employé du métro de Londres licencié en est venu aux mains avec un fraudeur car il avait poussé une femme enceinte et attaqué deux de ses collègues. Mick Cash secrétaire général de RMT estime "c'était un incident choquant, violent et les employés pris dedans auraient dû être soutenus et félicités par la direction. Au lieu de cela, ils ont été licenciés ou sanctionnés dans ce qui est une horrible erreur judiciaire" .



Le gestionnaire du Tube, London Underground, fait une autre lecture de l'incident. "Notre enquête sur cet incident inclut des vidéos complètes des caméras de surveillance" , explique le directeur de la ligne Jubilee. "Nous sommes certains que sa conduite ce jour-là n'était pas en ligne avec les standards que nous attendons de nos employés. Nous avons zéro tolérance envers les violences faites à nos salariés mais nous attendons que nos employés adhèrent aux mêmes standards de conduite quand ils ont à faire au public".



Le résultat du vote concernant la possible tenue d'une grève du métro londonien sera connu dans les prochaines semaines, en même temps sans doute que la date du mouvement. Le Tube joue réellement le rôle d'artère, essentielle pour le fonctionnement économique de la capitale britannique.