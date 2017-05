Le bien-être au travail, un levier de croissance selon Dimo Software

Le thème du bien-être au travail sera animé par Martin Meissonnier, ancien journaliste à Libération et réalisateur aux points de vue forts, Martin Meissonnier a notamment réalisé le documentaire "Le bonheur au Travail". Cette conférence prendra la forme d'une table ronde impliquant plusieurs experts et professionnels dont Patrick Légeron (Psychiatre, enseignant, fondateur du cabinet Stimulus) et Christelle Rousseau (médecin consultant en santé et qualité de vie au travail).La journée sera ponctuée de 15 ateliers thématiques, illustrés par des retours d'expérience clients. Consultez le programme détaillé Inscription gratuite ici . Attention, le nombre de places est limité.