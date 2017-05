Le blackberry keyone disponible en France à partir du 1er juin

Ce nouveau modèle marque le premier lancement de TCL Communication sous la marque BlackBerry depuis la signature d'un accord de licence, signé en décembre 2016 avec BlackBerry Limited. Pour François Mahieu, Directeur Général EMEA de BlackBerry Mobile, " ce smartphone sous Android, réinvente la communication pour l’utilisateur moderne grâce à de nouvelles innovations du clavier notamment.. ." et d’ajouter " il sera disponible progressivement courant juin dans un grand nombre de points de ventes sur toute la France et chez les opérateurs ".



Le KEYone, se veut un smartphone haut de gamme, sécurisé qui offre de nouvelles fonctionnalités comme Android™ 7.1 Nougat, la dernière version du système d’exploitation Android qui donne accès au Google Play Store et à l’ensemble de ses applications, ainsi qu’aux mises à jour des correctifs de sécurité de Google. Avec son clavier physique tactile, le nouveau modèle est résolument différent des autres claviers virtuels avec, entre autres, 52 raccourcis programmables pour gagner des secondes précieuses toute la journée. Il dispose également de BlackBerry Hub, une application qui permet d’importer tous les messages dans un seul et même endroit que ce soit les emails, SMS, et toute autre communication provenant des réseaux sociaux.



A l’image des modèles précédents, il se veut le modèle Android le plus sécurisé au Monde et se voit désormais doté d’une batterie de 3505mAh, la plus large jamais insérée dans un smartphone BlackBerry, pour une autonomie d’environ 26 heures.



Le prix public n’a pas été communiqué mais le Keyone sera proposé par les opérateurs dans des offres de téléphonie mobile.