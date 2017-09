Le chef Michel Roth en gare de Metz

C'est une volonté affichée de Gare et Connexions , et manifestement les chefs de cuisine apprécient de se rapprocher de leur public. Ainsi, après avoir déposé le nom Terroirs de Lorraine à l'Inpi, la base de protection des noms de marques, SNCF Mobilité vient d'y inscrire le nom Terroirs de Lorraine Michel Roth . Le buffet de la gare devrait avoir très vite un fumet très gastronomique !



Originaire de la région, le chef cuisinier Michel Roth a longtemps tenu les fourneaux du célèbre palace parisien le Ritz, mais aussi Meilleurs ouvrier de France et Bocuse d’or 1991. Il intervient aujourd’hui comme consultant au sein d'établissements prestigieux ou pour des compagnies aériennes comme Air France.