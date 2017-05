Le concurrent russe de l'A320 a décollé

En plus du C919 chinois , Airbus et Boeing peuvent craindre l'arrivée d'un nouveau concurrent sur le segment moyen-courrier. L'avion russe Irkout MC-21 a effectué son premier vol d'essai le 28 mai 2017. Pendant ce vol de 30 minutes, l'appareil est monté à une altitude de 1.000 mètres et a volé à 300 km/h.Le concurrent russe de l'A320 et du B737 a enregistré 175 commandes de compagnies russes - dont Aeroflot - et une d'un transporteur du Kirghizistan. Le premier MC 21 devrait être mis en service en 2019.