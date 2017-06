Le coût des outils de videoconférence reste assez mystérieux pour les entreprises

Si près de 7 professionnels de l'informatique sur 10 déclarent que la collaboration est une priorité, voire qu'elle est indispensable à la stratégie de l'entreprise, il semblerait que les sociétés aient d'importantes marges d'optimisation dans ce domaine. Il est vrai que 56% des sondés ont reconnu ne pas savoir combien ils dépensaient en abonnements et en licences pour leurs outils de conférence et de collaboration. En outre, 68% des personnes interrogées estiment que si elles portaient une attention accrue à ces outils, cela aurait des répercussions positives sur les utilisateurs finaux.



Les quatre outils de collaboration et d'échange les plus courants dans les entreprises sont la messagerie (74%), le partage d'écran (72%), l'audioconférence et les communications vocales (72%), et la vidéo (70%). Ils proviennent en moyenne de trois fournisseurs différents.



Si les coûts totaux ne sont pas toujours bien visualisés, les professionnels de l'informatique pointent plusieurs facteurs autres que les frais d'abonnement et de licence : l'infrastructure nécessaire à ces outils (52%), le dépannage informatique (49%), les exigences de bande passante (48%), le dépannage des utilisateurs finaux (44%), le déploiement des outils (42%), la formation des utilisateurs finaux (41%) et la gestion des outils (36%).



Le coût n'est que l'un des défis liés aux outils de collaboration. Les autres challenges incluent, entre autres, les limites du réseau (28%) et de la bande passante (27%), les problèmes de connexion et d'abandon des conférences (26%), les restrictions de sécurité empêchant le partage de fichiers (25%), la qualité médiocre des vidéos (22%) et les problèmes de compatibilité (20%).