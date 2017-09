Le dépôt de bagages devient 100% mobile

"Notre service a pour but de fournir plus de liberté, flexibilité et simplicité aux voyageurs, afin de leur permettre de profiter au maximum de leur déplacement. Ils peuvent déposer leurs bagages à un endroit plus pratique pour eux et passer le reste de la journée sans encombre, à flâner à l'aéroport, sans se soucier de leurs valises ou de devoir faire la queue au guichet d'enregistrement, et profiter pleinement de leur vol tout en sachant que leurs bagages seront prêts pour eux à leur arrivée".

Grâce à la technologie de cloud Amadeus baptisée Airport Common Use Service (ACUS), OACIS peut désormais fournir aux voyageurs un service d'enregistrement détaché de l'aéroport, totalement mobile. Il peut être installé n'importe où : terminal de croisière, hôtel, gare ferroviaire, espace de conférence ou événement majeur.... OACIS enregistre le passager et ses valises. Ces dernières sont transportées en toute sécurité jusqu'à la plate-forme de départ, puis directement injectées dans le système de gestion de bagages de l'aéroport.La première compagnie aérienne à adopter ce service est Virgin Australia. Elle l'a testé à Sydney pour les paquebots de croisière et transocéaniques.Actuellement en cours de lancement en Australie, OACIS prévoit d'étendre le service à la Nouvelle Zélande et à d'autres marchés au cours des 12 à 18 prochains mois.Matthew Lee, CEO d'OACIS explique :Pour fournir le service d'enregistrement détaché, OACIS utilise actuellement Amadeus ACUS, une solution qui permet d'accéder aux systèmes de gestion des passagers aériens depuis n'importe où, à la demande. Elle permet à la jeune entreprise d'accéder aux systèmes d'enregistrement de n'importe quelle compagnie sur le cloud, avec un simple ordinateur portable et une connexion Internet.OACIS peut aussi être utilisé pour l'enregistrement de grands groupes de voyageurs, notamment les séjours organisés, voyages d'entreprise, groupes scolaires, équipes sportives, etc.