Le flash radar dans les virages, c'est avant la fin 2017

Son intérêt ? Contrôler les excès de vitesse sur les routes de montagne mais aussi dans les zones boisées où les routes droites sont peu nombreuses. On estime que 150 à 200 exemplaires de ce nouveau modèle seront installés en France très rapidement. Tous les radars, placés à l'approche d'un virage dangereux, seront annoncés par un panneau indiquant le contrôle.



Selon l'Observatoire national de la sécurité routière (ONISR), 497 automobilistes et 160 motards ont perdu la vie dans un virage en 2016. La vitesse étant toujours mise en cause dans l'aggravation de ces accidents, c'est la raison pour laquelle seront prochainement déployés dans toute la France des radars capables de flasher dans les virages.