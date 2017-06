Le futur Four Seasons Hotel Megève a son DG

François Arrighi était précédemment au Seasons Hotel George V, Paris en tant que Directeur, où il était responsable des opérations courantes. Il a contribué au succès du lancement de deux restaurants étoilés au sein de l’hôtel. Avant de rejoindre le groupe Four Seasons, il a passé quelques années à Courchevel, après avoir travaillé à Paris, Genève et sur la Côte d’Azur.



Afin de se préparer à ses nouvelles fonctions, François Arrighi a passé du temps dans plusieurs hôtels Four Seasons à la montagne en Amérique du Nord à Vail, Jackson Hole et Whistler.



Le Four Seasons Hotel Megève, dont l’ouverture est prévue fin 2017, sera le seul hôtel situé sur les pistes du Mont d’Arbois, au cœur des Alpes françaises, avec une vue à 360°. Accessible aux opérations Mice, il abritera des restaurants, le plus grand Spa de la région ainsi que des installations pour les enfants et les adolescents. Le golf club du Golf du Mont d’Arbois, qui sera également géré par Four Seasons, est situé à quelques pas de l’hôtel.