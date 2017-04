Le futur plus gros lapin du monde fait un mauvais coup à United

Décidément c'est la loi des (mauvaises) séries pour United. Alors que le "bad buzz" sur l'expulsion violente du passager d'un vol surbooké commençait à se faire oublier, la compagnie américaine fait à nouveau les gros titres des journaux et l'objet de nombreux tweets. Simon, qui était en passe de devenir le plus gros lapin du monde, est mort mystérieusement lors d'un vol entre Londres et Chicago.