Le gouvernement va t-il quitter Air France ?

L'Etat détient encore 17,6% de son capital, pour une valeur globale de 0,64 MdE. Air France reste t-elle suffisamment stratégique pour en garder des parts ? C'est toute la question que devra trancher Bruno Le Maire, ministre de l'Economie. Notons qu'Emmanuel Macron avait manifesté le souhait, pendant sa campagne, que "l'Etat ne soit plus actionnaire d'entreprises non stratégique".



A noter que l'Etat possède d'autres bijoux sur sa Couronne comme Orange (13,5% des parts, pour une valeur estimée à environ 5 milliards d'euros), Renault (19,7% des parts, environ 4,6% MdsE) et PSA Groupe (13,7%, environ 2,2 MdsE).



L'Etat pourrait aussi privatiser, éventuellement en partie, des entreprises non cotées comme SNCF, RATP, les ports de Marseille Fos, Le Havre et Dunkerque ou la Française des Jeux.