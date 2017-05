Le groupe Lufthansa la joue groupé pour les groupes

Book-a-Group

Avec un seul outil, les professionnels du voyage ont désormais la possibilité de réserver en ligne, pour des groupes de 10 personnes et plus, auprès de trois compagnies aériennes du réseau : Austrian Airlines, Lufthansa et Swiss. Les réservations font l’objet d’une confirmation immédiate, qu’il s’agisse de groupes de particuliers, de voyageurs d’affaires ou de groupes de touristes.Pour chaque demande, l'outil "", disponible en 14 langues, fournit une offre et un devis en temps réel. Les conditions commerciales pour les voyages de groupes ont été améliorées et standardisées dans un contrat unique, valable pour les trois compagnies aériennes du groupe Lufthansa et applicables pour toute nouvelle réservation effectuée avec l’outil. Parmi les améliorations figure notamment l'introduction d'une option pour les réservations à court terme. A l’avenir, il sera également possible, 72 heures après la réservation, d'annuler sans frais le voyage jusqu’à 60 jours avant le départ. Le service de réservation est désormais accessible depuis un guichet unique au lieu de guichets spécifiques à chaque compagnie aérienne.Il est également possible d’utiliser "" pour faire des demandes de réservations tout en intégrant des correspondances avec d'autres compagnies de Lufthansa Group, telles Brussels Airlines et Eurowings, mais aussi avec les compagnies aériennes partenaires de Lufthansa. Autre avantage, une fois la réservation effectuée, les professionnels du voyage ont toujours accès aux données importantes et peuvent ainsi suivre leurs réservations de groupes, en toute autonomie.