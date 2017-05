Le groupe Mandarin Oriental s'installe en Amérique du sud

Le Groupe Mandarin Oriental assurera la gestion de l'Hotel Santiago à partir du mois d’août. À l'issue d'une importante rénovation des chambres et des espaces communs, dont la première étape sera achevée en août 2018, l'établissement sera rebaptisé Mandarin Oriental, Santiago.Situé au cœur du quartier d'affaires Las Condes et à 25km de l'Aéroport International Comodoro Arturo Benitez, l’Hôtel Santiago se trouve également à proximité du quartier résidentiel de Vitacura. Il propose 310 chambres, dont 23 suites offrant une vue imprenable sur la ville et les Andes. L'établissement dispose actuellement de cinq restaurants et bars ainsi que de vastes espaces de banquets et de réunions. Un Spa, une piscine et un centre de fitness complètent l'offre.L'établissement continuera d'accueillir ses hôtes tout au long de sa première phase de rénovation. Les nouvelles chambres luxueuses, les espaces communs et les jardins paysagers seront redessinés.La décoration, l'offre de restauration et les services de bien-être sera repensés durant la seconde phase de travaux qui débutera fin 2018. Ce chantier se concentrera alors sur le Spa, les restaurants et bars ainsi que les espaces de banquets.