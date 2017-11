Le nouveau duplex des CFF roulera en 2018

"Le duplex TGL sera ensuite mis en circulation au cours de l’année 2018 sur des lignes peu fréquentées, par exemple comme InterRegio sur le tronçon Zurich HB–Berne et/ou comme RegioExpress sur le tronçon Zurich HB–Coire. Les nouveaux véhicules seront ensuite introduits de manière échelonnée sur la ligne Saint-Gall–Berne–Genève Aéroport et sur d’autres lignes InterCity".

L’Office fédéral des transports (OFT) a octroyé une autorisation temporaire d’exploitation sur le réseau suisse pour le nouveau train duplex de Bombardier. Les CFF ont prévu de l'utiliser à partir de 2018 après avoir réalisé de derniers tests et les formations.Ce train proposera jusqu’à 1.300 places assises et pourra atteindre une longueur de 400 mètres. Les rames peuvent être accouplées et s’adapter de manière flexible au flux de passagers. Aux heures de pointe, près de 10% de places assises supplémentaires seront donc disponibles par rapport aux compositions à deux étages actuelles.La compagnie ferroviaire helvétique explique :Au total, 62 véhicules ont été commandés.