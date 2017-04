Le nouveau terminal de London Stansted approuvé

Le nouveau Terminal Arrivée de l'aéroport de London Stansted permettra d'absorber la croissance de fréquentation de la plate-forme low-cost pour atteindre jusqu'à 35 millions de passagers annuels (contre 24 millions aujourd'hui). Il offrira de plus grandes zones pour l'immigration, les tapis à bagage et les commerces. Le bâtiment de 3 étages sera situé juste à côté du terminal actuel et du Radisson Blu Hotel.



Ce projet de 130 millions de livres permettra également de dédier le terminal existant uniquement aux départs. La sécurité et l'enregistrement bénéficieront ainsi de plus d'espace.



Le chantier débutera en 2018 et devrait durer 3 ans.