Le parc d’affaires Paris-Orly-Rungis se met au court-voiturage

Plusieurs compagnies aériennes et de très nombreux voyageurs d'affaires sont concernés par cette initiative de court-voiturage. L’offre "Icade court-voiturage by Karos" intègre une application mobile personnalisée associée à une plate-forme de services sous marque Icade visant à démocratiser le court-voiturage :

- Icade peut suivre le déploiement du service au sein de son parc d’activité et obtenir des indicateurs de suivi, notamment sur l’impact écologique de son initiative, à travers l’accès à une plate-forme SaaS sur-mesure ;

- Les entreprises locataires d’Icade bénéficient de services de d’accompagnement et de reporting afin de déployer puis suivre l’offre de court-voiturage au sein de leurs équipes ;

- Les salariés, utilisateurs de Karos, bénéficient de multiples avantages personnalisés potentiellement mis en place par leur employeur, tels que des places de parkings réservées et une garantie retour en VTC, pour lever les freins habituels à la pratique du covoiturage.