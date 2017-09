Le permis de conduire international s'obtient par courrier

Vous souhaitez échanger demander un permis de conduire international ou échanger votre permis de conduire obtenu à l'étranger contre un permis français équivalent ? Toutes les demandes se font maintenant, explique le ministère de l'intérieur dans un communiqué datant du 18 septembre. Il n'est donc plus utile ou nécessaire de se rendre au guichet des préfectures et des sous-préfectures.Vous devez adresser votre dossier par courrier au Service national en charge des échanges de permis et des permis internationaux à l'adresse suivante:Préfecture de la Loire-AtlantiqueCERT PCI6 quai CeinerayBP 3351544035 Nantes Cedex 1Attention,, il faut contacter le Centre de ressources des échanges de permis de conduire étrangers et des permis internationaux de conduite :Préfecture de Police de ParisDPG / SDCLPCentre de ressources des échanges de permis de conduire étrangers et des permis internationaux de conduite (Crepic)1 bis rue de Lutèce75 195 Paris Cedex 04Pour mémoire, la liste des documents nécessaires :- le formulaire de demande cerfa n°14881*01 - 1 copie couleur recto-verso de votre permis de conduire- 1 copie de justificatif d'identité- 1 copie d'un justificatif de domicile- 2 photos- 1 enveloppe prête à poster en lettre suivie à 50 g, libellée à vos nom et adresse.Le permis international est délivré pour 3 ans ou pour la durée de validité de votre permis de conduire français si celle-ci est inférieure à 3 ans. Il n'est valable à l'étranger qu'accompagné de votre permis de conduire français. Il autorise la conduite des mêmes catégories de véhicules (auto, moto...) que celles de votre permis français.En France, le permis international n'a aucune valeur. Vous ne pouvez pas conduire avec ce titre, il ne remplace pas votre permis de conduire français que vous devez conserver.