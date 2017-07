Le plan de Schiphol atterrit dans l'appli de KLM

Les passagers de KLM peuvent désormais se déplacer au sein de Schiphol grâce au service mobile Schiphol Airport Map . Il présente un plan de la plate-forme et ses différentes portes d'embarquement. En outre, d'autres services de la compagnie sont indiqués comme les comptoirs d'enregistrement, les salons et les kiosques de correspondance.Les offres de Schiphol sont également présentes sur la carte comme les toilettes, les magasins, les espaces de travail ou les zones de méditation.La géolocalisation du passager est marquée par un point sur la carte. Le voyageur sait ainsi où il se trouve et évalue plus facilement le chemin à parcourir pour atteindre son objectif. Ce nouveau service va être introduit dans l'application Apple de KLM ainsi que sur ses comptes Messenger, Twitter et Wechat au cours des prochaines semaines.