Le plus grand Mercure international va ouvrir ses portes à Dubaï

Mercure a intégré une nouvelle adresse à Dubaï dans son porte-folio : le Mercure Dubai Barsha Heights Hotel Suites & Apartments. L'enseigne réalise actuellement des travaux afin de mettre l'hôtel en conformité avec les standards de la marque. Il accueillera toutefois les clients dès le du 19 mai 2017.



Dans le cadre de la première phase du chantier, 120 chambres seront rénovées. La seconde phase portera sur la rénovation et le réaménagement de chambres et d’équipements complémentaires. La durée totale des travaux sera de deux ans. Une fois achevés, cet hôtel de 1 015 chambres deviendra le plus grand établissement du réseau international Mercure.



Le Mercure Dubai Barsha Heights Hotel Suites & Apartments se situe sur la Sheikh Zayed Road, à deux pas des grands quartiers d’affaires et attractions touristiques de la ville, dont la Dubai Media City, le Mall of the Emirates, l’Emirates Golf Club, le Knowledge Village ou encore la Dubai Internet City.



Cet hôtel proposera aussi des appartements d’une et deux chambres, ainsi qu’un restaurant ouvert tout au long de la journée, un salon à narguilé, deux restaurants thématiques, un salon bar, un club de remise en forme, un spa et une piscine. Dans le cadre de cet important réaménagement, un nouveau restaurant viendra compléter l’offre de l’hôtel.



Une fois rénové, cet établissement répondra notamment aux besoins de la clientèle d’affaires, au travers de plus de 400 m2 d’espaces de réunion.



AccorHotels est propriétaire de 38 établissements aux Émirats Arabes Unis, et prévoit l’ouverture de 22 projets. Au Moyen-Orient,le groupe opère 94 hôtels, pour un total de 28 500 chambres couvrant tous les segments, du luxe à l’économique. Dans la région, le Groupe prévoit le développement de 87 projets d’établissements soit 26 800 chambres, qui viendront s’ajouter à l’offre actuelle d’AccorHotels au Moyen-Orient.