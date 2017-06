Le plus grand Sofitel du Moyen-Orient ouvrira à Dubai en 2019

Le groupe AccorHotels vient de signer le plus important projet d’établissement Sofitel au Moyen-Orient, en partenariat avec le promoteur immobilier MKM Commercial Holdings LLC. Le Sofitel Dubaï Wafi, dont l’ouverture est prévue pour début 2019, viendra compléter le réseau de l'enseigne, composé aujourd’hui de 14 hôtels et 4 400 chambres en exploitation ou en construction au Moyen-Orient.Le Sofitel Dubaï Wafi proposera 501 chambres de luxe, dont 86 suites, d’une surface variant de 55m² à 625 m², ainsi que 97 résidences hôtelières – studios ou résidences d’une, deux ou trois chambres – pour des séjours plus longs. Il offrira également différentes options de restauration, dont un restaurant de spécialités asiatiques, un bar lounge sur deux niveaux, un café français dans le lobby, un restaurant ouvert toute la journée et un bar en bord de piscine. Les clients pourront se détendre au SoSpa ou utiliser la salle de sport entièrement équipée, la piscine extérieure ou les courts de tennis. Les voyageurs d’affaires auront accès à 10 salles de réunion, ainsi qu’à une salle de réception de 1 115 m².