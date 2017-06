Le premier Curio en France a ouvert ses portes

Le Grand Hotel Des Sablettes Plage, Curio Collection by Hilton s'est installé dans un édifice du 19ème siècle qui domine la plage de La-Seyne-sur-Mer. Avec 75 chambres et suites entièrement rénovées, dont la Suite Présidentielle de 200 m² avec vue panoramique sur la mer, l'établissement se pare d’une décoration où le moderne et le classique s’harmonisent en hommage à l’héritage du bâtiment.Les chambres sont équipées d'un coffre de voyage en cuir contenant des produits gratuits issus du mini-bar, d'une machine expresso, du wifi gratuit et d'une salle de bain ouverte. Petite touche sympa, elles disposent toutes d'une longue-vue pour observer les bateaux en pleine mer.Les voyageurs d'affaires ont à leur disposition trois restaurants, un centre de remise en forme ainsi qu'un spa. Les hôtes s'y voient proposer de nombreux massages et soins du visage. Ils ont aussi accès à des piscines intérieure et extérieure, un hammam, un sauna, un bain à remous, sans oublier une terrasse relaxante,De plus, l'hôtel possède l'une des plus grandes salles de bal de la ville avec une vue pittoresque, pouvant accueillir plus de 350 invités. Trois salles de réunion pouvant accueillir jusqu'à 600 personnes, lorsqu'elles sont combinées, sont disponibles pour tout événement.Le Grand Hotel Des Sablettes Plage, Curio Collection by Hilton fait partie du programme de fidélité du Groupe, Hilton Honors. Pour célébrer son ouverture, les membres gagneront 1 000 points Hilton Honors supplémentaires par nuit du 27 juin 2017 au 27 décembre 2017 pour toute réservation en direct avec Hilton.575 Avenue Charles de Gaulle,83 500 La Seyne sur Mer.Téléphone : 04 94 17 00 00