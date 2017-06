Alors que s’ouvre le Salon du Bourget, la question revient comme un marronnier : que coûte un avion ? Un certain prix, aurait répondu un comique célèbre tant la vente dépend pour beaucoup…. Des relations commerciales existantes. Entre le prix affiché et le prix facturé, la différence va du simple au double… Et les petits cadeaux aux acheteurs sont nombreux ! Notre confrère du Point, Thierry Vigoureux, s’est intéressé au sujet . Étonnant !