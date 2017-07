Le réseau Haute Bretagne Événements garde son président

Après 3 années de présidence, Jean-François Rouaud a été reconduit dans son mandat de Président de Haute Bretagne Événements. Après une carrière de cadre supérieur puis de cadre dirigeant à Rennes et à Paris dans le domaine du tourisme, il a racheté la SVM à Saint Malo en 2007. Son passé de Directeur Général d’Havas Communication Voyages lui confère une expérience certaine dans l’activité séminaires, congrès et autres organisations d’opérations à caractère événementiel.Le Conseil d’administration a également élu ses Vice-Présidents : Xavier Burban (Palais des Congrès de Saint-Malo), Michel Gautier (Rennes Métropole), Géraldine Le Meur (Westcapades) et Solène Michenot (Comité Départemental du Tourisme Haute Bretagne Ille-et-Vilaine).Les autres membres du conseil d’administration élus sont : Dominique Auberger (Citédia), Frédéric Bessonneaud (Les Ormes, Domaine & Resort), Laurence Bozzuffi (Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel), Maxime Contant (2m Event), François Éveillard (C.C.I. Ille-et-Vilaine), Damien Fleury (Grand Aquarium de Saint-Malo), Christian Grégoire (Birdies), Nathalie Guérin (Parc des Expositions de Rennes), Martin Kolb (Hôtel Escale Oceania Saint-Malo), Camille Le Calvez (City One), Gwenaëlle Lévêque (Domaine de Cicé Blossac), Martine Martin (Le Triangle), Mélissa Papet (Spectaculaires) et Claire Pennarun (La Maison Pennarun).Créé en 2005, à l’initiative du Comité Départemental du Tourisme, le réseau HBE regroupe aujourd’hui 65 professionnels de la filière MICE (Meeting, Incentive, Convention, Événements) de Haute Bretagne Ille-et-Vilaine.Haute Bretagne Événements a enregistré 120 demandes de séminaires, congrès, incentive générées suite aux différentes actions de l’année 2016, et 21 000 visites enregistrées sur son site internet www.haute-bretagne-evenements.com